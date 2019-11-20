"مايكروسوفت" تكشف عن سعي مجموعة قراصنة لتدمير أنظمة صناعية لصالح إيران

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا عن شن مجموعة قرصنة إلكترونية هجمات مدمرة، بعضها لصالح الحكومة الإيرانية، استهدفت شركات أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدم في المهمات الصناعية الكبيرة.



وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الباحث البارز في شركة "مايكروسوفت" نيد موران من المقرر أن يكشف عن تقرير مفصل حول القضية، غدا الخميس، خلال مؤتمر "سايبر وار كون" المتخصص في الحروب والقرصنة الإلكترونية في الولايات المتحدة.



وأوضح الموقع أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم "APT 33" معروف عنها استخدام البرمجيات الخبيثة لتدمير الأنظمة الحاسوبية لشركات ضخمة وشخصيات بارزة في مختلف المجالات، مضيفة أن موران الذي سيقدم خطاب "مايكروسوفت" خلال المؤتمر التكنولوجي سيتكهن بما يحضره القراصنة لشن هجمات مستقبلية على الأنظمة الصناعية.



وأشار الموقع، نقلا عن تصريحات صحفية أدلى بها موران، إلى أن مجموعة "APT 33" غيرت استراتيجيتها خلال الشهور الأخيرة حيث كانت في الماضي تخترق الأنظمة عن طريق تخمين كلمات السر الخاصة بالموظفين في عشرات الآلاف من المنظمات المختلفة في وقت واحد.



وأوضح التقرير أن مجموعة المخترقين حولوا تركيزهم الآن إلى محاولة اختراق المزيد من الموظفين في نحو 2000 مؤسسة أو منظمة فقط، لافتًا إلى أن نصف أول 25 هدفًا في تلك القائمة هم شركات صانعة أو مسؤولة عن صيانة الأنظمة الصناعية.



ولفت الموقع إلى أن مجموعة "APT 33" لديها تاريخ في اختراق شركات النفط والخطوط الجوية والشخصيات السياسية والأكاديمية وإحدى منشآت المياه التابعة للجيش الأمريكي، كما تعاونت في السابق في عمليات تجسس تقليدية.