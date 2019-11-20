أجمل إطلالات النجمات في افتتاح "القاهرة السينمائي".. صور

تخلق المهرجانات الفنية، نوعا جديدا من المنافسة بين النجمات وتتبارى كل واحدة منهن للفوز بلقب أفضل إطلالة على السجادة الحمراء.



ويعابر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، من أبرز المهرجانات وأكبرها في مصر والشرق الأوسط ولذلك تحرص كل نجمة على إبراز إطلالتها واستطاعت عدد كبير من النجمات الحصول على لقب أفضل إطلالة.



وجاء في المرتبة الأولى الفنانة التونسية درة، والتي لقبت هذه الدورة بلقب "السندريلا"، وتأتي بعدها حلا شيحة، وهنا الزاهد، وليلى علوي، ويسرا، وهنا شيحة، وبشرى، وإنجي علي، وأيتن عامر.



وجاءت أغلب ألوان إطلالات النجمات باللون الأسود والأبيض.



ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

