الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو العطا: لقاء الرئيس السيسي وميركل دفعة قوية للاقتصاد المصري

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:20 م
أبو العطا
أبو العطا
إسلام نصير
طباعة
أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، على هامش قمة العشرين وإفريقيا.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء يعتبر دفعة قوية للاقتصاد المصري والنهوض به نظرًا لما ينتج عن مثل هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات ثنائية في المجالات المختلفة، معقبا: "فضلًا عن بحث وتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وتبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يعزز دور مصر الإقليمي، ولثقل الدور المحوري لمصر في محيطها القاري والإقليمي، مضيفًا أن المشاركة في مثل هذه القمم تعطى مصر فرصة مناسبة لعرض قضايا القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن تصريحات المستشار الألمانية أنجيلا ميركل خلال اللقاء كانت في غاية القوة والأهمية، حينما قالت إن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية.

وكانت المستشارة الألمانية في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله لمقر المستشارية الألمانية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر

منذ حوالي 5 ساعات

البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

منذ حوالي 3 ساعات

سما المصري ترتدي الحجاب في "القاهرة السينمائي" (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

حريق محدود في مبنى تحت الإنشاء بجامعة المنصورة

الصور

image description

أبرز إطلالات الفنانين والفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

image description

50 صورة لإطلالات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

image description

أسوان تستعد لـ"منتدى السلام والتنمية" ديسمبر المقبل

image description

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مدارس ومستشفيات الخارجة

image description

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

سما المصري تكشف سر ارتدائها الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

سما المصري ترتدي الحجاب في "القاهرة السينمائي" (صور)

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

5 مأكولات للحفاظ على نضارة البشرة

الرئيس نيوز

سوزان مبارك في العناية المركزة

علام: الشريعة الإسلامية قررت للطفل حقوق لا يمكن التغافل عنها

بعد الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.. أزمة تواجه المنتخب الأولمبي

مجلس الدولة يحرج المالية بسبب رصيد الإجازات.. و القضاء ينحاز للموظفين

منوعات

طريقة جديدة لتنظيف السجاد من الشعر

عوامل تساعد على نجاح العلاقة الزوجية

الأشعة المقطعية تزيد خطر سرطان الغدة الدرقية واللوكيميا

موجات دماغية تتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه

كشكول

سخروا من عضوه التناسلي.. واقعة تنمر جديدة تشعل "السوشيال ميديا"

الهندسة الإلكترونية بالمنوفية تحقق المركز الأول في هذه المسابقة

شاهد.. كيف احتفلت "التعليم" بيوم الطفل العالمي؟

أول تعليق لـ"التعليم" على وفاة طالب داخل مدرسته بالقليوبية

إسلام سياسي

اكتشاف مقبرة داعشية جديدة في العراق

"فتحية حساني".. أشهر داعشية مغربية لا تزال معتقلة في سوريا

الهروب الكبير.. عناصر داعش تزور جوازات السفر لضرب أوربا

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

تدشين "مؤسسة لوتس عبدالكريم للثقافة والفنون.. الشموع" بحضور الباز وشهاب وفضل

عرض فيلم "أطلس" بمعهد جوته بالإسكندرية

سعيد شحاتة يطالب بإعادة طرح إنتاج كبار شعراء العامية

"الدقس".. رواية جديدة عن دار كلمات للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك