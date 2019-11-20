أبو العطا: لقاء الرئيس السيسي وميركل دفعة قوية للاقتصاد المصري

أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، على هامش قمة العشرين وإفريقيا.



وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء يعتبر دفعة قوية للاقتصاد المصري والنهوض به نظرًا لما ينتج عن مثل هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات ثنائية في المجالات المختلفة، معقبا: "فضلًا عن بحث وتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وتبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأكد أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا.



وأشار إلى أن هذا اللقاء يعزز دور مصر الإقليمي، ولثقل الدور المحوري لمصر في محيطها القاري والإقليمي، مضيفًا أن المشاركة في مثل هذه القمم تعطى مصر فرصة مناسبة لعرض قضايا القارة الإفريقية.



ولفت إلى أن تصريحات المستشار الألمانية أنجيلا ميركل خلال اللقاء كانت في غاية القوة والأهمية، حينما قالت إن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.



وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية.



وكانت المستشارة الألمانية في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله لمقر المستشارية الألمانية.