مجهول يوزع آلاف الجنيهات في شوارع بريطانيا

فوجىء سكان إحدى القرى في مقاطعة دورهام البريطانية بمجهول يوزع آلاف الجنيهات الاسترلينية في الشوارع.



وتشعر الشرطة والسكان بالارتباك بسبب ظهور مظاريف يحتوي كل منها على 2000 جنيه استرليني (3400 دولار) على شكل أوراق نقدية قيمة كل منها 20 جنيهًا (34 دولارًا) 12 مرة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية.



وحاول المحققون معرفة سبب استمرار ظهوره هذه الأموال، وحتى أنهم قاموا بإجراء فحوصات لبصمات الأصابع، لكن لا يوجد لديهم أي فكرة حتى الآن عن شخصية المحسن الكريم.



وجرى توزيع الأموال في مناطق عديدة حول القرية، وتم الاحتفاظ بها لأسبوعين، لمنح مالكها فرصة استعادتها، بحسب موقع ميترو البريطاني.



وقال المحقق كونستابل جون فورستر إن فريق المحققين أجرى مقابلات مع العديد من الأشخاص والهيئات في القرية، فضلًا عن التحقيق مع البنك المحلي ومكتب البريد، وحتى اختبار لبصمات الأصابع على المظاريف، لكن لغز هذه الأموال لا يزال مجهولًا.