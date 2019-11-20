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الثقافة

"الصحافة الفرانكفونية" في لقاء بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
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نظم المعهد الفرنسي بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، لقاء بعنوان "الصحافة الفرانكفونية في مصر" تحت إدارة مدير المعهد "تيريه بيريه" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكد بيريه، أهمية الصحافة الفرانكفونية في مصر ودورها في رصد الأحداث الهامة، مشيرًا إلى تعدد الصحف التي كانت تصدر بالفرنسية وتنوع الموضوعات التي تتناولها.

وألمح إلى أن أهمية اللقاء الذي يناقش موضوعات عديدة منها مستقبل الصحافة الفرانكفونية وتاريخها وأهمية الحفاظ عليها ورقمنتها الكترونيًا.

شارك في اللقاء رئيس قسم المحفوظات بمركز الدراسات السكندري "ماري دلفين مارتيير" وصحفية بالأهرام إبدو، داليا شمس، وناشر ومتخصص في الصحافة الفرانكفونية بالمتوسط "جيل كريمر".

من جانبها، تحدثت داليا شمس عن تعدد وتنوع الموضوعات التي تنشرها الصحافة الفرانكفونية بين القضايا السياسية والرياضية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن الصحف تمثل ذاكرة تحفظ الأحداث الهامة.

وأضافت أن تصفح أغلفة الجرائد يمكنا من رؤية تاريخ مصر بل والعالم أجمع، واستعرضت عددًا من أغلفة "الأهرام ابدو" وأهم الموضوعات التي ارتبط بعضها بالأديب العالمي نجيب محفوظ ويوسف شاهين.

يذكر أن المعهد الفرنسي بالإسكندرية احتضن معرض "اكشاك بيع جرائد الإسكندرية والقناة" ضمن فعاليات أيام التراث السكندري التي انطلقت في 8 نوفمبر الماضي واستمرتن نحو 10 أيام وتضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة الهامة والجولات وشارك فيها أهالي الإسكندرية وأبناء الجالية الفرنسية المقيمين بالثغر.

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