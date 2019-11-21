تعرف على أسعار السلع التموينية بداية من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن تخفيض أسعار السلع التموينية، السبت الماضي، على بطاقة التموين بداية من الشهر المقبل.



"الدستور" حصلت على قائمة بجميع أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل، وكذلك هامش الربح لكل سلعة بالنسبة للبقالين التموينيين وأصحاب مشروع جمعيتي.



وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل بتخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلًا من 19 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلًا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه، في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية.