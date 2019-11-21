بسبب الفيضانات.. وفاة أكثر من 70 شخصًا فى جنوب السودان

قالت السلطات الحكومية في ولاية بوما بجنوب السودان، إن عدد ضحايا فيضانات الأمطار وصل لأكثر من 70 شخصًا منذ شهر أكتوبر الماضي.



وبحسب "راديو تمازج" السوداني، فأن معظم الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء فيضانات الأمطار في مناطق "ليكانجولي، وبيبور الكبرى، وكوبال الكبرى، ومناطق فشلا الكبرى"، من الأطفال وكبار السن.



وأشار جون أبولا، نائب حاكم الولاية، إلى أن أكثر من 400 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الأنسانية.



وناشد المسؤول الحكومي، وكالات الإغاثة العاملة في البلاد للتدخل العاجل من أجل إنقاذ المواطنين في الولاية.



وتعرضت مناطق عديدة في جنوب السودان، للفيضانات نتيجة للأمطار الغزيرة منذ يونيو الماضي هذا العام.