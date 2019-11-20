يسرا تكشف سر تزويغها من المدرسة للمرة الأولى

عبرت الفنانة يسرا، عن سعادتها بتكريمها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنه تكريم له مكانة خاصة وأنها كانت من ضمن 3 فنانين مكرمين فقط.



وقالت خلال لقائها مع قناة "dmc": "تقديم جائزة فاتن حمامة للمخرج شريف عرفة، حاء بسبب أنه فنان له مكانة خاصة ولا يوجد مثيل له وخرج من تحت يديه مخرجون مهمون، كما أنه علمني كيف أعشق العمل ولديه القدرة على إخراج أفضل ما في الفنان".



وأضافت: "قدمت مع شريف عرفة أهم أعمالي السينمائية ومنها "الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، والمنسي"، وعن فيلمه الجزيرة والناظر فهو مخرج في منطقة وحده ولا يوجد له منافس.



واختارت يسرا، فيلم "خلي بالك من زوز"، في فقرة watch it، والذي كشفت للمرة الأولى، عن أنها "زوغت" من المدرسة لكي تشاهد الفيلم، قائلة: "كلنا تمنينا أن نكون البنت الحلوة دي وكلنا خرجنا منه ونحن نحب الواد التقيل، وأحببنا أغاني صلاح جاهين".

