ريموشكا تتألق على السجادة الحمراء لـ"القاهرة السينمائي"

تألقت الفاشون بلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بلقب "ريموشكا" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ41.



وارتدت ريموشكا فستانا باللون الأسود المطرز بالساتان من تصميم مصممة الأزياء التونسية" المها"، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من" إيرام" فيما أضفت على ملامحها بميكياج هادئ أشرف عليه صالون محمد الصغير كما زينت خُصل شعرها بالألماظ وروبي الأحمر، وهو ما أضفى على إطلالتها الرقي لتتهافت عدسات المصورين لالتقاط الصور للبلوجر العالمية أثناء سيرها على السجادة الحمراء لتستعد لحضور فعاليات حفل الافتتاح.



وعبرت ريموشكا عن سعادتها بحضور فعاليات المهرجان الذي تحرص دائما على أن تكون أحد ضيوفه كل عام.



من ناحية أخرى، تواصل ريموشكا التحضير لتقديم برنامج عالمي يتم تصويره خلال الفترة الحالية، بعد أن حصلت على لقب ملكة جمال مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة التي أقيمت في شهر مايو الماضي.



يذكر أن ريم الطايف أو ريموشكا تونسية الجنسية، ولقبت بـ"مونيكا بلوتشي العرب"، وأول سيدة عربية تدخل السوق العالمي، وتعرض جميع ملابس وأكسسوارات الماركات العالمية فى أهم المهرجانات العالمية، ومنها مهرجان كان السينمائى وغيرها ووصفتها وسائل الإعلام العالمية بأنها ملكة جمال كان 2019، حيث أصبحت أشهر بلوجر في العالم على السجادة الحمراء في جميع المهرجانات.