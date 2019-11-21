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عالم

الجيش الليبى يطلب توضيحًا من إيطاليا عن أسباب تواجد طائراتها بالمنطقة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر ناطقها الرسمي اللواء أحمد المسماري، إيطاليا تقديم توضيحًا عن سبب تواجد طائراتها فوق مسرح عمليات الجيش الوطني في مدينة ترهونة.

وأوضح «المسماري» في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، أن الطائرة الإيطالية المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجيش الوطني كانت متجهة إلى مدينة ترهونة التي تعتبر نقطة مهمة للقوات المسلحة، وتم التعامل معها كهدف إرهابي، وإسقاطها بصاروخ أرض جو.

وأضاف، تحليق طائرة عسكرية أجنبية فوق ترهونة هو خرق جوي لسيادة ليبيا.

وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن تحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز «آر كيو وان – براديتور»، اليوم، أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية «البحر الآمن» المعنية بمراقبة السواحل الليبية، وفق وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وسبق ذلك، إعلان اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع مشاة أسقطت طائرة مسيرة ومسلحة فوق منطقة سوق الأحد شمال ترهونة، فور دخولها اليوم المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات.

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