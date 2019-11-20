واردات الوقود تهبط 6.7 مليار دولار.. وتحقيق وفر 2.4 مليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن فاتورة استيراد مصر من الوقود واصلت تراجعها إلى حدود 6.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولي من عام 2019 مقابل 9.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 35.8%، لتحقق بذلك وفر قدره 2.4 مليار دولار خلال عام واحد فقط، نتيجة تراجع أسعار الدولار والحد من واردات الغاز من قطر حسب تصريحات المحللون.



لفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات مصر من المنتجات البترولية سجلت أكبر تراجعًا علي الإطلاق بعد أن هبطت إلي 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولي من عام 2019 مقابل 6.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار خلال عام.



وسجلت واردات البترول الخام تراجعًا هي الأخري إلي 1.074 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2019 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 147.1 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت واردات الفحم بأنواعه من 428.8 مليون دولار لـ 426.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.