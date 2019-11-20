الأسود يليق بكن.. نجمات الفن يتألقن في مهرجان القاهرة (صور)

ظهرت العديد من نجمات الفن بإطلالة سوداء خلال حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.



وتألقن على السجادة الحمراء للمهرجان كل من النجمة رانيا يوسف، داليا البحيري، ونجلاء بدر، وإنجي علي، وحلا شيحة، ودرة، ومنى عبد الغني، والإعلامية رضوى الشربيني.



وارتدت درة فستان طويل أسود اللون خفطت من خلاله الأنظار، وظهرت هند صبري على السجادة الحمراء بفستان أبيض اللون، بينما ظهرت النجمة اللبنانية نور بفستان أحمر اللون.



وقدم حفل الافتتاح 3 نجوم مصريين، هم: خالد الصاوى، دينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنّا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.



وعرض فى حفل الافتتاح الفيلم الأيرلندى The Irishman للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة 3 نجوم حاصلين على الأوسكار هم آل باتشينو، جو بيشى، وثالثهم روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.



يشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلمًا، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.