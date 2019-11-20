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سجين من برج العرب: نتناول السمك والفراخ واللحم طوال الأسبوع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:38 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
رباب الأهواني
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تفقد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مطابخ سجن برج العرب والوجبات التي يتم تقديمها للنزلاء، كما قام بتناول عينة من وجبات السجناء.

وقال أحد نزلاء سجن برج العرب: "نقوم بطبخ سمك وفراخ، ويتناول السجين بروتين طوال الأسبوع سواء كان فراخ أو لحمة أو سمك، ويحصل كل مسجون على 150 جراما في الوجبة وفقا للوائح السجن".

وتابع: "أحصل على عائد مادي وفق الإنتاجية في العمل داخل السجن، كما نتلقى أفضل معاملة ولا نشتكي من أي شيء سواء في تلقى العلاج أو تلبية طلباتنا".

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