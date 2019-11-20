الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"التجمع": إسرائيل خطر حقيقى على الأمة العربية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام نصير
طباعة
نظم حزب التجمع، الندوة الخامسة لمنتدى خالد محيى الدين تحت عنوان: "المخاطر.. التحديات الراهنة.. الأولويات"، وشارك فى الندوة الدكتور أحمد يوسف أحمد المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفى خالد الكيلانى المنسق العام للمنتدى، وعدد من أعضاء حزب التجمع.

وقال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أزمات الأمن القومى العربى ليست بالجديدة علينا، مؤكدا أن إسرائيل خطر حقيقى ليست فقط على فلسطين ولكن على الأمة العربية.

وأَضاف يوسف، خلال كلمته بالندوة أن الثورة الايرانية كانت ثورة شعبية ضد نظام ديكتاتورى تابع للأمم المتحدة، ثورة لها مشروع، وأخطر تداعياتها كانت الحرب العراقية وانتهت الحرب إلى ما يمكن أن نقول انتصار العراق، ببزوغ حزب العدالة والتنمية فى تركيا وفى أعقاب الربيع العربى تبنى أردوغان تنظيمات الإسلام السياسى فدخل فى نوع من الصدامات مع عدد من الدول التى وقفت لمشروع الإخوان.

وأكد أحمد يوسف أحمد أن تركيا مصدر من مصادر التهديد للأمن القومى العربى، مضيفا أن تركيا تحتضن تنظيم الإخوان وتعطى نفسها الحق فى أن تنتهك سيادة سوريا والعراق بحجة الدفاع عن أمنها، وأن لها قاعدة فى قطر تحمى النظام القطرى وتمارس ممارسات ليس لها أساس من القانون الدولى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

سامح عاشور عن "فيديو البحقيري": يستوجب العقاب جنائيًا ونقابيًا

منذ يوم

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

منذ حوالي 5 ساعات

البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

منذ 19 دقيقة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

الصور

image description

أبرز إطلالات الفنانين والفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

image description

50 صورة لإطلالات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

image description

أسوان تستعد لـ"منتدى السلام والتنمية" ديسمبر المقبل

image description

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مدارس ومستشفيات الخارجة

image description

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

سما المصري تكشف سر ارتدائها الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

سما المصري ترتدي الحجاب في "القاهرة السينمائي" (صور)

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

5 مأكولات للحفاظ على نضارة البشرة

الرئيس نيوز

سوزان مبارك في العناية المركزة

علام: الشريعة الإسلامية قررت للطفل حقوق لا يمكن التغافل عنها

بعد الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.. أزمة تواجه المنتخب الأولمبي

مجلس الدولة يحرج المالية بسبب رصيد الإجازات.. و القضاء ينحاز للموظفين

منوعات

طريقة جديدة لتنظيف السجاد من الشعر

عوامل تساعد على نجاح العلاقة الزوجية

الأشعة المقطعية تزيد خطر سرطان الغدة الدرقية واللوكيميا

موجات دماغية تتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه

كشكول

سخروا من عضوه التناسلي.. واقعة تنمر جديدة تشعل "السوشيال ميديا"

الهندسة الإلكترونية بالمنوفية تحقق المركز الأول في هذه المسابقة

شاهد.. كيف احتفلت "التعليم" بيوم الطفل العالمي؟

أول تعليق لـ"التعليم" على وفاة طالب داخل مدرسته بالقليوبية

إسلام سياسي

اكتشاف مقبرة داعشية جديدة في العراق

"فتحية حساني".. أشهر داعشية مغربية لا تزال معتقلة في سوريا

الهروب الكبير.. عناصر داعش تزور جوازات السفر لضرب أوربا

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "أطلس" بمعهد جوته بالإسكندرية

سعيد شحاتة يطالب بإعادة طرح إنتاج كبار شعراء العامية

"الدقس".. رواية جديدة عن دار كلمات للنشر

سعيد شحاتة: هدف مؤتمر العامية هو "التواصل بين الأجيال"

صفحتنا ع الفيس بوك