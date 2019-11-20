"التجمع": إسرائيل خطر حقيقى على الأمة العربية

نظم حزب التجمع، الندوة الخامسة لمنتدى خالد محيى الدين تحت عنوان: "المخاطر.. التحديات الراهنة.. الأولويات"، وشارك فى الندوة الدكتور أحمد يوسف أحمد المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفى خالد الكيلانى المنسق العام للمنتدى، وعدد من أعضاء حزب التجمع.



وقال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أزمات الأمن القومى العربى ليست بالجديدة علينا، مؤكدا أن إسرائيل خطر حقيقى ليست فقط على فلسطين ولكن على الأمة العربية.



وأَضاف يوسف، خلال كلمته بالندوة أن الثورة الايرانية كانت ثورة شعبية ضد نظام ديكتاتورى تابع للأمم المتحدة، ثورة لها مشروع، وأخطر تداعياتها كانت الحرب العراقية وانتهت الحرب إلى ما يمكن أن نقول انتصار العراق، ببزوغ حزب العدالة والتنمية فى تركيا وفى أعقاب الربيع العربى تبنى أردوغان تنظيمات الإسلام السياسى فدخل فى نوع من الصدامات مع عدد من الدول التى وقفت لمشروع الإخوان.



وأكد أحمد يوسف أحمد أن تركيا مصدر من مصادر التهديد للأمن القومى العربى، مضيفا أن تركيا تحتضن تنظيم الإخوان وتعطى نفسها الحق فى أن تنتهك سيادة سوريا والعراق بحجة الدفاع عن أمنها، وأن لها قاعدة فى قطر تحمى النظام القطرى وتمارس ممارسات ليس لها أساس من القانون الدولى.