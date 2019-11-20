هند صبري تكشف حقيقة ابتعادها عن السينما التونسية

قالت الفنانة التونسية هند صبري، إنها لم تغب عن السينما التونسية ولكنها تقدم كل عامين أو ثلاثة أعوام فيلم.



وأضافت خلال لقائها مع قناة dmc: "فيلم "حلم نورا"، ظهر جدًا بسبب النجاح الذي حققه وبسبب مشاركته في أكثر من مهرجان وحصد العديد من الجوائز الفنية".



وكشفت خلال لقائها أنها تستعد في السباق الرمضاني المقبل لعمل جديد من نوعية الدراما، مؤكدة أن نجاح مسلسل "حلاوة الدنيا"، صعب عليها عملية الاختيار.



وذكرت أنها تشتاق لتقديم دراما لأنها محببة للناس في البيوت كما أنها لها جمهورها الخاص.



وأشادت هند صبري، بتوقيع المهرجان على فكرة 50 50، ليكون بذلك أول فنان عربي يطبق هذه "الكوتة"، والتي تنص على أن يكون عدد الرجال في المسابقات مطابق لعدد السيدات.

