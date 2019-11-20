شاهد.. أحمد موسى مع أحد النزلاء في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سجن برج العرب

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية داخل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سجن برج العرب.



وقال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنه مصاب بفشل كلوي ويقوم بغسل الكلى منذ عام، مشيرا إلى أنه يتلقى رعاية طبية متميزة داخل مستشفى السجن.



وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لما دخلت السجن مدير المستشفى أمر بنقلي إلى المستشفى على الفور لأنني كنت تعبان جدا".







