دينا الشربيني عن هيثم أحمد زكي: كان "قمّاص".. ويمتلك ضحكة جنان

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، خلال تقديمها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، عن علاقتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وقالت خلال كلمتها: "هيثم أحمد زكي، صديقي وأخويا الطيب الجدع، الناس كلها زعلت عليه مع إنه في مكان أحسن بكتير من اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي".



وأضافت: "اللي ميعرفهوش طيب وجدع وحنين وعيل صغير قماص كان يتضايق ولما تقوله خلاص يضحك زي الأطفال، علشان كدا أنا كنت مسمياه أبوضحكة جنان".



وعرض المهرجان، فيديو يضم عددا من الصور الناردة للفنان الراحل مع والدته الفنانة هالة فؤاد، ووالده الفنان أحمد زكي، وسط تأثر كبير من نجوم الفن المشاركين في الحفل.



