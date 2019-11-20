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أحمد موسى: "الدكر" يقرب لأي سجن في مصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:19 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت باقتحام بعض السجون في 28 يناير 2011، لإخراج الجواسيس والخونة، وعندما حاولت اقتحام سجن برج العرب لم تستطع، كان في قوة يقظة في برج العرب تعاملت مع الإرهابيين، وأفشلت محاولات اقتحام السجن.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مخاطبا الجماعة الإرهابية: "لو أنت دكر وفيك رجولة قرب من أي سجن".

وتابع: "مفيش حد يقدر النهاردة يقرب من أي سجن في مصر، فاكر اللي اتعمل في 2011 ينفع يتكرر مرة تانية، لو أنت جدع قرب من السجن على بعد 3 كيلو وشوف إيه اللي هيحصلك".

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