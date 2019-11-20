دبلوماسي سابق: العلاقات بين مصر وألمانيا عادت إلى سابق عهدها

قال السفير محمد حجازي، سفير مصر السابق في ألمانيا، إن كل البناء الهيكلي للدولة الألمانية التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس من خارج الاتحاد الأوروبي يلقي كلمة في البرلمان الألماني.



وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي خالد أبوبكر، أن العلاقات عادت مع ألمانيا إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن ألمانيا أدركت أن استقرار مصر وأمنها، هو أمن واستقرار لألمانيا وأوروبا.



كما أشار سفير مصر السابق في ألمانيا، إلى أن الدبلوماسية المصرية خاضت معركة مهمة لاستعادة زخم العلاقات المصرية الألمانية خاصة، والعلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام.

