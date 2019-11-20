الحركة بركة.. أصداء التعديل الوزاري تنشط المحافظين

أحمد أبوالمحاسن ـ محمد أبوشادي ـ مصطفى دياب ـ علي حسين ـ سارة الورداني ـ علي عواد ـ إسراء توفيق ـ أحمد عاشور



في الوقت الذي، ترددت فيه أنباء، حول وجود تعديل وزاري مرتقب، يصاحبه حركة محافظين، خلال الأيام القليلة المقبلة، شهدت دواوين عموم المحافظات، حالة نشاط ملحوظة، وكثف المحافظون، جولاتهم الميدانية لتفقد القرى والمراكز والأحياء.



جولات المحافظين الميدانية، تستهدف التواجد في الشارع وسط المواطنين والاستماع لهم والتعامل مع الملفات المهمة بالمحافظات، والتي يأتي على رأسها القمامة، وطرق التخلص منها.



وزارة التنمية المحلية، التي تعد التقارير السرية للمحافظين، والتي ترصد المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، تواصل دورها هي الأخرى، من خلال التفتيش المفاجئ على المحافظات، قبيل إعلان الحركة المرتقبة.



وأحال وزير التنمية المحلية، رئيس مدينة الخانكة، وموظفين آخرين إلى النيابة الإدارية على خلفية، وجود بعض المخالفات وانتشار القمامة في الشوارع، عقب تفقد الوزير لمحافظة القليوبية، صباح أمس.



وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك تقارير دورية يتم إعدادها عن المحافظين، وتصل إلى وزارة التنمية المحلية بشكل دوري، ويتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، للبت فيها.



وأضاف أن هناك متابعة مستمرة على جميع المشروعات، وأن الوزارة تواصل دورها كحلقة وصل بين المحافظين، ومجلس الوزراء.



وفي المحافظات، لم يختلف الأمر، حيث واصل محافظ أسيوط، جولاته بين القرى والمراكز المختلفة بالمحافظة لتفقد كيفية سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الموكلة إلى رؤساء المراكز والمدن، وعقد لقاءات دورية بأهالي محافظة أسيوط، للاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول لها بحضور الجهاز التنفيذي وقيادات المديريات المختلفة، كما حرص على عقد لقاء دوري بسكان مدينة أسيوط الجديدة لعقد لقاء شهري لحل المشكلات التي تعرقل سير عملية التنمية بالمدينة.



في نفس الوقت حرص محافظ أسيوط على شن جولات مفاجئة على الإدارات المختلفة بجميع القطاعات ومختلف المراكز والمدن لمتابعة مدى سير العمل بها ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.



كما تفقد محافظ أسيوط صباح اليوم، مركزي صدفا وأبوتيج وأصدر قرارًا فوريًا بإيداع أحد المشردين بمستشفى الصحة النفسي بعد رصده رجلا يسير عاريًا بالشوارع ويهاجم المارة وأمر مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية الاجتماعية له والعلاج النفسي.



وفي بني سويف زار المحافظ شوارع ومراكز المحافظة السبع في الساعات الأولى من الصباح، وامتدت حتى طلوع الفجر يرصد خلالها المشكلات ويعمل على حلها.



وفي الإسكندرية، كثف المحافظ جولاته وسط المواطنين، في مختلف أحياء المحافظة، وتفقد مصابي حادث أتوبيس طريق برج العرب الذي وقع أمس وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية.



وفي أسوان، تستعد المحافظة، خلال الفترة الحالية لمناسبتين فى منتهى الأهمية، حفل "تعويضات أهالى النوبة"، و"منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، الذى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاق النسخة الأولى منه.



ويستعد المحافظ، لها بشكل جيد، ويكثف من جولاته وأعماله.



أما الوضع في الإسماعيلية قد اختلف تمامًا، حيث تولى المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، إدارة شئون المحافظة، بعد تقديم اللواء حمدي عثمان استقالته في 9 سبتمبر، وأدار نائب المحافظ شئون المحافظة، عقب جمع المحافظ المستقيل متعلقاته ورحيله عن المحافظة.



ويواصل عثمان، ممارسة مهام عمله، من خلال عقد اجتماع المجلس التنفيذي لجميع قيادات المحافظة للوقوف على مدى المشاكل التي تعاني منها الإسماعيلية، ووضع خطة لحلها، بجانب تنظيم جولات ميدانية على المدارس، وتكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة بها، وشن عدة حملات للتخلص من جبال القمامة.



وخصص يوم السبت من كل أسبوع لشن حملة نظافة في منطقة مختلفة داخل مدينة الإسماعيلية، وأصبح تنظيف القمامة وتجميل الإسماعيلية على رأس أولوياته، وشن عدة جولات بمدارس المحافظة، وخصص يومًا للقاء المواطنين من كل أسبوع للاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها.



وفي البحر الأحمر، غاب المحافظ، لمرضه قرابة الـ60 يومًا، وتولت الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، مسئولية إدارة المحافظة، عقب تعرض المحافظ لأزمة صحية حالت دون وجوده في المحافظة طيلة هذه المدة.



وكثفت نائب المحافظ، جولاتها خلال مدة غياب المحافظ، والتي يمكن أن تستمر لحين عودة المحافظ أو اتخاذ قرارات أخرى.



وفي المنيا، يواصل المحافظ الإقليم، الزيارات والجولات التي قام بتحديدها، ويواصل مروره الدائم على القطاعات المختلفة بالمحافظة، إلا أنه التزم اليوم بالبقاء داخل ديوان عام المحافظة، حيث قام بحضور لقاء خدمة المواطنين ثم استقبل وفد مدينة هيلدسهايهم الألمانية وبعدها غادر المحافظ ديوان عام المحافظة متوجها لاستراحته بمدينة المنيا الجديدة.