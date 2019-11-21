حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنيًا: عليك مراجعة حساباتك، لا تختلق المشاكل الإدارية والقانونية، أنت بحاجة إلى كل المرونة من أجل إيجاد تسوية وحلول، حاذر التصلب في المواقف.



عاطفيًا: لا تكن مترددًا في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب، والتهدئة معه مطلوبة بقوة اليوم أكثر من أي وقت مضى.



صحيًا: تشكو من تشنج الأعصاب بما أنك تحت ضغوط مصدرها العمل أو حياتك العاطفية، لذا يستحسن مراجعة الطبيب بسرعة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.