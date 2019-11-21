حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: يتوجب عليك تقديم تنازل ما أو تخفيف لهجة الانفعال، والتحرك بدقة تفاديًا لإضاعة الوقت الثمين والفرص الجيدة، الجو مشجع ويحمل حوافز عديدة.



عاطفيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة، وحاول أن تعيش حالًا من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر.



صحيًا: حافظ على برودة أعصابك حتى النفس الأخير، الإرهاق يؤدي إلى مشاكل في المعدة "انتفاخ في الأمعاء، وعسر هضم"، لست مضطرًا إلى الإصابة بها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.