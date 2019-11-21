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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 21 نوفمبر 2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:05 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الجدى قالت:

مهنيًا: تتمتع بقدرات كبيرة تجعلك تقفز إلى الأمام وتقترب من الأهداف، وتؤدي شخصيتك البراقة وجاذبيتك الطبيعية دورًا كبيرًا في إنجاح خططك وتعزيز مفاوضاتك.

عاطفيًا: تبدو غير مهتم بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة، ويقدم لك النصائح بعدم الاستسلام أمام القضايا الخاسرة.

صحيًا: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم تطبيق النصائح الطبية التي تفرض عليك اتباع نظام غذائي سليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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