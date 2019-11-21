حظك اليوم.. برج القوس الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: تخف حماستك، فتتراجع المعنويات، ولو أن الأحوال لا تستدعي ذلك، ولا تشير إلى سلبيات تتسبب بهذا الحجم من الهواجس.



عاطفيًا: يكون هذا اليوم جيدًا لأنك تنسّق كما يجب بينك وبين الحبيب وتعمل جاهدًا لإرضائه، وكن أكثر حرصًا على حماية العلاقة من الأذى.



صحيًا: إن راحتك المادية والمهنية تساعدك على الشعور بالارتياح فتحقق الانسجام والتوازن في حياتك على الصعيد الصحي.





قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.