تفاصيل مشاركة الشاب السوداني الذي تعرض للتنمر في منتدى شباب العالم

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، وصاحب فكرة مشاركة طفل السودان الذي تعرض للتنمر في منتدى شباب العالم، إنه شعر أنه يجب أن يتم رد اعتبار أي مواطن يتعرض لأي شيء لا يرضيه على أرض مصر، لافتًا إلى أن مشاركة الشاب السوداني في منتدى شباب العالم رسالة للعالم كله أن مصر بها حقوق للإنسان، وأنها بلد الأمن والأمان.

وأكد "زمزم"، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن ما تعرض له الشاب السوداني شيء مخزي للغاية، موضحًا أن شرم الشيخ بلد السلام والأمن مثلما يقول العالم الدولي.

وأوضح أنه كتب منشورًا اقترح فيه مشاركة الشاب في منتدى الشباب لرد اعتباره، وبالفعل استجابت إدارة المنتدى، مؤكدًا أنه موقف يزيد فخر لكل القائمين على المنتدى، لافتًا إلى أنه يجب أن يقابل هذا الشاب رئيس الجمهورية في المنتدى، لنرسل رسالة للعالم كله.

وشدد على أن السودان دولة شقيقة وتربطنا بهم علاقة وثيقة، متابعًا: "أي مواطن يعيش على أرض مصر له حقوق في العيشة الكريمة والاهتمام المتبادل، ومصر تحافظ على كل بني آدم موجود على أرضها"، موضحًا أن مصر يوجد بها أكثر من 5 ملايين لاجئ.