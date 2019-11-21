حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: يوم إيجابي يجعلك تمتلك طاقة فكرية وجسدية وهذا هو سر نجاحك فلا تخاف من المواجهة أو المقابلات فأنت شخص مبدع افكارك سباقة ومتقدمة.



عاطفيًا: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامك نحو مستقبل أفضل.



صحيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في أعصابك، حاول النهوض مجددًا، الأسلحة اللازمة بين يديك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.