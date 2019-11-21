حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: يوم ضاغط، ومتطلب يجب أن تواجه وتحاور كي تصل إلى حل للأمور العالقة من فواتير متراكمة وملفات وأوراق ومستندات ومعاملات رسمية.



عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مميزًا في كل شيء، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك وتغمرك السعادة.



صحيًا: خفف من المأكولات الغنية باللحوم، واستعض عنها بتلك الغنية بالخضراوات التي تساعدك في حميتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.