حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: يوم مناسب لبدء مشروع جديد، والتركيز على الأعمال الروتينية يؤتي ثماره المرجوة، لكن عليك قبل ذلك إنهاء الأمور العالقة.



عاطفيًا: كأنك تعيش في صحراء عاطفية، لا ماء فيها ولا كلأ، ولكن ما سبب كل ذلك؟ هل السب هو فعلًا حياتك المهنية، أم أن السبب هو ما يشغل قلبك وعاطفتك؟.



صحيًا: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية، يكون عاملًا مؤثرًا من أجل صحة أفضل، تعامل بروية من أجل الحفاظ على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول البعض استفزازك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.