هل ستتخلى إيران عن ميليشياتها؟

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو بعنوان "هل تتنازل إيران عن ورقة حزب الله؟".

وذكرت، أن الانتفاضة الشعبية في إيران هي الأعنف بين التحركات السابقة، تتزامن مع غضب شعبي في لبنان والعراق يُهدد الهلال الإيراني الممتد من طهران إلى بيروت عبر دمشق وبغداد وسط مطالبات في إيران بإنهاء سيطرة الحرس الثوري على مفاصل البلاد ووقف دعم وتمويل الميليشيات في المنطقة.

فبحسب صحيفة إندبندنت عربية، فان ميليشيا "حزب الله" تلقت جزءا من ميزانيتها لعام 2020 من الحرس الثوري الإيراني والتي تُقدر بمليار دولار وبعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة قلق "حزب الله" من استمرار الدعم الإيراني فأعاد التموضع في سوريا لتقليل النفقات الإدارة الإيرانية في موقف حرج إما الاستمرار في دعم حزب الله أو الاستجابة للمطالب الشعبية ووقف دعم الميليشيات الإرهابية في الخارج.



