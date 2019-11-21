حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 21نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: تخوض مجال الاستثمار وتصرف الاموال وتفقد صبرك في بعض الاحيان، لا تتخذ قرارات سيئة وتحفّظ على بعض التوظيفات.

عاطفيًا: تتناقض الاوضاع ويتجمد كل شيء ويسود الفراغ والجمود تجنب المغامرات العاطفية فغالبًا ما تكون نتائجها وخيمة.

صحيًا: من الخطوات التي يجب عليك اتباعها يوميًا هي ممارسة التمارين الرياضية، فهي تجعل صحتك سليمة وتشعرك بأنك في حالة أفضل كل يوم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

