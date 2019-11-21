حظك اليوم.. برج الثور الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تعيش يوما ترابيا بامتياز مع وجود القمر في العذراء ما يجعلك تفرح ويطمئن بالك ويكون بانتظارك تقدم ودعم ترقية مكافأة وتقدير كل هذه الأمور من نصيبك.



عاطفيًا: تكبر الأحلام كما الرغبات، وتعيش قصة استثنائية مهمة مستعجلًا الحب الكبير، وربما ذاهبًا نحو ارتباط سريع على اثر لقاء عاصف.



صحيًا: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابيًا على صحتك، وعليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.