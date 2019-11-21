حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الحمل، قالت:

مهنيًا: تتحمس لمن يثير في نفسك الرغبات الشديدة والتحديات وحس المبارزة، فتعانق الأخطار وتشعر بقوة كبيرة ويدعمك الحظ المطلق كما الوحي والمخيلة الخصبة.

عاطفيًا: تجد الحلول المناسبة للمشاكل العاطفية في اسرع وقت، وقد تصادف في هذا اليوم المساعدة والتمويل الضروريين عند الحاجة.

صحيًا: حاول أن تريح نظرك عند العودة من العمل بعد الجلوس ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.