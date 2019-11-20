حنان مطاوع لـ"الدستور": "نفسي مهرجان القاهرة يفضل رقم 1 ع طول"

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة مميزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، وذلك على مسرح دار الأوبرا المصرية.



تحدثت حنان مطاوع لـ"الدستور"، حول فكرة تواجدها في المهرجان وعن اللوك الخاص بها، وأعمالها السينمائية المقبلة، متمنية النجاح للمهرجان قائلة: «نفسي مهرجان القاهرة يفضل رقم 1 طول الوقت».



ويقدم مهرجان القاهررة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.



الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.