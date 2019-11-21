حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 21 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تتحمس لمن يثير في نفسك الرغبات الشديدة والتحديات وحس المبارزة، فتعانق الأخطار وتشعر بقوة كبيرة ويدعمك الحظ المطلق كما الوحي والمخيلة الخصبة.

عاطفيًا: تجد الحلول المناسبة للمشاكل العاطفية في اسرع وقت، وقد تصادف في هذا اليوم المساعدة والتمويل الضروريين عند الحاجة.

صحيًا: حاول أن تريح نظرك عند العودة من العمل بعد الجلوس ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.



الثور

مهنيًا: تعيش يوما ترابيا بامتياز مع وجود القمر في العذراء ما يجعلك تفرح ويطمئن بالك ويكون بانتظارك تقدم ودعم ترقية مكافأة وتقدير كل هذه الأمور من نصيبك.

عاطفيًا: تكبر الأحلام كما الرغبات، وتعيش قصة استثنائية مهمة مستعجلًا الحب الكبير، وربما ذاهبًا نحو ارتباط سريع على اثر لقاء عاصف.

صحيًا: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابيًا على صحتك، وعليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.



الجوزاء

مهنيًا: تخوض مجال الاستثمار وتصرف الاموال وتفقد صبرك في بعض الاحيان، لا تتخذ قرارات سيئة وتحفّظ على بعض التوظيفات.

عاطفيًا: تتناقض الاوضاع ويتجمد كل شيء ويسود الفراغ والجمود تجنب المغامرات العاطفية فغالبًا ما تكون نتائجها وخيمة.

صحيًا: من الخطوات التي يجب عليك اتباعها يوميًا هي ممارسة التمارين الرياضية، فهي تجعل صحتك سليمة وتشعرك بأنك في حالة أفضل كل يوم.



السرطان

مهنيًا: القمر في برج العذراء الصديق يتحدث عن عملية شراء أو بيع تتم اعتبارًا من اليوم، تسير الأمور بشكل رائع من دون مشاكل تذكر.

عاطفيًا: تعيش أحداثًا جميلة ولقاءات رومانسية جدًا تعوّض عن أضرار الأيام الماضية المعنوية وتعيد الثقة الى العلاقة وتبدّد الشكوك حولها.

صحيًا: التشنج في الأعصاب الذي ينتابك بين حين وآخر قد يصيبك بالكآبة وبالشعور عن عدم إيجاد الحل المناسب.



الأسد

مهنيًا: الأجواء مناسبة، وكذلك الأساليب اللازمة في العمل والبلاغة والتسهيلات لعمليات مالية أو تجارية، تتحرك بحرية تامة، وتنتصر على المعوقات.

عاطفيًا: الأخطاء الصغيرة غالبًا ما تكون مؤشرًا لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعًا لئلا تزداد الأمور تعقيدًا.

صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة التحديات، قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.



العذراء

مهنيًا: يوم مناسب لبدء مشروع جديد، والتركيز على الأعمال الروتينية يؤتي ثماره المرجوة، لكن عليك قبل ذلك إنهاء الأمور العالقة.

عاطفيًا: كأنك تعيش في صحراء عاطفية، لا ما فيها ولا كلأ، ولكن ما سبب كل ذلك؟ هل السب هو فعلًا حياتك المهنية أم أن السبب هو ما يشغل قلبك وعاطفتك؟.

صحيًا: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية، يكون عاملًا مؤثرًا من أجل صحة أفضل، تعامل بروية من أجل الحفاظ على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول البعض استفزازك.



الميزان

مهنيًا: يوم ضاغط ومتطلب يجب ان تواجه وتحاور كي تصل الى حل للامور العالقة من فواتير متراكمة ملفات أوراق ومستندات ومعاملات رسمية.

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مميزًا في كل شيء، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك وتغمرك السعادة.

صحيًا: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بتلك الغنية بالخضراوات التي تساعدك في حميتك.



العقرب

مهنيًا: يوم إيجابي يجعلك تمتلك طاقة فكرية وجسدية وهذا هو سر نجاحك فلا تخاف من المواجهة او المقابلات فانت شخص مبدع افكارك سباقة ومتقدمة.

عاطفيًا: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل.

صحيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في أعصابك، حاول النهوض مجددًا، الأسلحة اللازمة بين يديك.



القوس

مهنيًا: تخف حماستك، فتتراجع المعنويات، ولو أن الأحوال لا تستدعي ذلك، ولا تشير إلى سلبيات تتسبب بهذا الحجم من الهواجس.

عاطفيًا: يكون هذا اليوم جيدًا لأنك تنسّق كما يجب بينك وبين الحبيب وتعمل جاهدًا لإرضائه، وكن أكثر حرصًا على حماية العلاقة من الأذى.

صحيًا: إن راحتك المادية والمهنية تساعدك على الشعور بالارتياح فتحقق الانسجام والتوزان في حياتك على الصعيد الصحي.



الجدي

مهنيًا: تتمتع بقدرات كبيرة تجعلك تقفز إلى الأمام وتقترب من الأهداف، وتؤدي شخصيتك البراقة وجاذبيتك الطبيعية دورًا كبيرًا في إنجاح خططك وتعزيز مفاوضاتك.

عاطفيًا: تبدو غير مهتم بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة، ويقدم لك النصائح بعدم الاستسلام أمام القضايا الخاسرة.

صحيًا: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم تطبيق النصائح الطبية التي تفرض عليك اتباع نظام غذائي سليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية.



الدلو

مهنيًا: يتوجب عليك تقديم تنازل ما أو تخفيف لهجة الانفعال، والتحرك بدقة تفاديًا لإضاعة الوقت الثمين والفرص الجيدة، الجو مشجع ويحمل حوافز عديدة.

عاطفيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة، وحاول أن تعيش حالًا من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر.

صحيًا: حافظ على برودة أعصابك حتى النفس الأخير، الإرهاق يؤدي إلى مشاكل في المعدة: انتفاخ في الأمعاء وعسر هضم، لست مضطرًا إلى الإصابة بها.



الحوت

مهنيا: عليك مراجعة حساباتك لا تختلق المشاكل الإدارية والقانونية أنت بحاجة إلى كل المرونة من أجل إيجاد تسوية وحلول حاذر التصلب في المواقف.

عاطفيًا: لا تكن مترددًا في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب، والتهدئة معه مطلوبة بقوة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: تشكو من تشنج الأعصاب بما أنك تحت ضغوط مصدرها العمل أو حياتك العاطفية، لذا يستحسن مراجعة الطبيب بسرعة.