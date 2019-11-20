برلماني: منظمات مشبوهة تستخدم ورقة حقوق الإنسان بالسجون لصالح دول أخرى

قال سامح السايح، عضو مجلس النواب، إنه كان من الضروري ترتيب زيارة إلى منطقة سجون برج العرب؛ من أجل نقل الصورة الحقيقية عن السجون في مصر، في ظل الهجمات الشرسة للمنظمات الحقوقية المهاجمة لمصر والتي تشوه صورتها.



وأضاف "السايح" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن منظمات مشبوهة تحارب مصر، وتستخدم ورقة حقوق الإنسان بالسجون لصالح دول أخري.



وتابع: "وجهت دعوة إلى وزارة الداخلية من أجل زيارة منطقة سجون برج العرب، من أجل نقل الصورة الحقيقية للسجون المصرية للعالم بأكمله".



وأوضح أن وزارة الداخلية استجابت إلى طلب الزيارة على الفور، متابعا: "وجدنا تعاملا متميزا من وزارة الداخلية مع السجناء، فهي تمنح شهادات محو أمية لبعض النزلاء، والسجن به حدائق للتريض، والحديث عن التعذيب داخل السجون أمر يستحيل حدوثه".

