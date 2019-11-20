"الشائعات" على رأس محاور مؤتمر الأوقاف عن "الشأن العام"

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف عن تشكيل مجموعة عمل للإعداد لمؤتمر «الشأن العام» الذى تعتزم الوزارة تنظيمه فى الفترة المقبلة، بما يتضمنه ذلك من تقديم مقترح كامل عن جدول أعمال المؤتمر المزمع، لعرضه على القيادة السياسية تمهيدًا لتنفيذه.



وقالت المصادر إن وزير الأوقاف يجرى اتصالات مكثفة مع عدد من مسئولى الدولة، ومتخصصين، فى إطار الاستعداد للمؤتمر الذى سيؤكد ضرورة الالتزام بالتخصص، والإلمام بالقوانين المحلية والدولية عند الحديث فى الشأن العام. وبينت مجموعة من المحاور التى ستحتل الأولوية فى فعاليات المؤتمر، وهى: المواطنة وبناء الأمم، ومواجهة الشائعات والمشروعات القومية، والإعلام الرقمى والتشريع والعقاب، والشأن العام والدولة المصرية والتحديات الشخصية، الحديث والإفتاء، والشأن العام واستقرار المجتمع.

