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خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:25 م
الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم
سناء إسماعيل
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كشف الفنان خالد سليم، سر فقدانه لوزنه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة والنظام الغذائي الذي اتبعه للوصول لهذا الوزن.

وقال خالد سليم، خلال لقائه مع فضائية "dmc"، إنه يتبع نظاما رياضيا شاقا بعد استيقاظه من النوم وفي ساعتين في نهاية اليوم، كما أنه خضع لنظام غذائي قاس جدًا.

وأضاف أنه يتناول وجبات صغيرة جدًا 6 أو 7 مرات في اليوم، ووصفها بالمعاناة، مؤكدًا أن المشكلة التي عانى منها في الأحبال الصوتية وتناوله "الكورتيزون"، وهو ما تسبب في زيادة وزنه إلى 134 كيلو جراما.

وأكد أنه مع التمارين والحمية الغذائية وصل وزنه إلى 89 كيلو، موضحًا أنه كان من المفروض أن يكون وزنه 91 كيلو ليتناسب مع طوله، ولكنه يعمل على جسده الآن عن طريق الرياضة.

من ناحية أخرى، يشارك خالد سليم، حاليًا في مسلسل "بلا دليل"، ويشارك في بطولته نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

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