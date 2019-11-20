الهند تختبر صاروخ جديد قادر على حمل رؤوس نووية

نفذت القوات الاستراتيجية الهندية، اليوم الأربعاء، عمليتي إطلاق ناجحتين لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، حسبما أوردت قيادة هذه القوات.

وأشارت القيادة، في بيان، إلى أن صاروخين قصيري المدى (350 كلم) من طراز Prithvi-2، أطلقا من منصتي إطلاق متنقلتين منصوبتين في ميدان بجزيرة عبد الكلام، قبالة سواحل ولاية أوديشا (شرق الهند).

وأضافت أن الصاروخين اللذين حلقا فوق مياه خليج البنغال أصابا هدفهما التدريبي بدقة عالية.

وفي مقدور صاروخ Prithvi-2، الذي دخل الخدمة في الجيش الهندي في العام 2003، أن يحمل رأسا نوويا أو بوزن يتراوح بين 0.5 و1 طن، كما بإمكانه تغيير مساره أثناء التحليق.

والسبت الماضي، أفادت قيادة القوات الاستراتيجية الهندية بإطلاق صاروخ "أغني-2" الباليستي القادر على حمل رؤوس قتالية من الأنواع المختلفة، بما فيها النووية.

كما تواصل الهند، منذ أبريل 2012، عمليات إطلاق تجريبية ناجحة لصاروخ "أغني-5"، الذي يصل مداه إلى 5.5 ألف كلم. ويتوقع أن يدخل هذا الصاروخ الخدمة في القوات الاستراتيجية الوطنية في مستقبل قريب.