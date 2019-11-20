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أحمد موسى: النزلاء أصحاب الحرف يحصلون على أموال مقابل أعمالهم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:17 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن النزلاء بالسجون يحصلون على الرعاية الصحية الكاملة.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية ألغت الأشغال الشاقة وخروج النزلاء إلى محاجر طرة.

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن النزلاء أصحاب الحرف داخل السجون يحصلون على أموال مقابل أعمالهم.

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