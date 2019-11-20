تفاصيل وفاة طالب في مدرسة بالقناطر الخيرية: "الإهمال قتله"

كشف محمد القوصي، والد الطالب المتوفي أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن ابنه دخل الفصل من الساعة واحدة إلاعشرة دقائق وهو مريض بشدة، مشيرًا إلى أن صديق ابنه كان يطالب المعلم بعلاجه أو نقله من الفصل ولكنه رفض، وبعد أن فقد الوعي صديق ابنه قال للمعلم ولكنه رفض أيضًا إخراجه من الفصل، متابعًا: "زق الطالب وقاله إنتوا بتلعبوا وبتهزروا".

وأكد "القوصي"، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك إهمال جسيم في المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه لا يوجد طبيب في المدرسة.

ووجه رسالة للمعلم، قائلًا: "لو ابنك كنت هتسيبه تعبان بتتفرج عليه كده لحد ما تقول للمدير والمدير يطلع يتكلم في التليفون ويفكروا ساعة إلا ربع لحد ما الإسعاف تشيله"، موضحًا أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، معلقًا: "ابني مات واستعوضت ربنا، ولكن ليه الإهمال، أنا كنت مستعوض ربنا بس قولت أروح المدرسة أشوف آخر تفاصيل لابني، واكتشفت الإهمال".

ولفت إلى أنه يوجد مستشفى بجانب المدرسة، ولكنهم لم ينقلوه إليها، معلقًا: "كان تفكيرهم إزاي يمشوا البلوة دي من المدرسة، الطلاب كانوا بيتشالوا ويتحطوا من منظر ابني، والمدرسين واقفين يتفرجوا"، منوهًا بأن الطفل كان سليمًا ولم يعاني من أي شيء، وكان مليئًا بالنشاط.