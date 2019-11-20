الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل وفاة طالب في مدرسة بالقناطر الخيرية: "الإهمال قتله"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:13 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
طباعة

كشف محمد القوصي، والد الطالب المتوفي أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن ابنه دخل الفصل من الساعة واحدة إلاعشرة دقائق وهو مريض بشدة، مشيرًا إلى أن صديق ابنه كان يطالب المعلم بعلاجه أو نقله من الفصل ولكنه رفض، وبعد أن فقد الوعي صديق ابنه قال للمعلم ولكنه رفض أيضًا إخراجه من الفصل، متابعًا: "زق الطالب وقاله إنتوا بتلعبوا وبتهزروا".

وأكد "القوصي"، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك إهمال جسيم في المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه لا يوجد طبيب في المدرسة.

ووجه رسالة للمعلم، قائلًا: "لو ابنك كنت هتسيبه تعبان بتتفرج عليه كده لحد ما تقول للمدير والمدير يطلع يتكلم في التليفون ويفكروا ساعة إلا ربع لحد ما الإسعاف تشيله"، موضحًا أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، معلقًا: "ابني مات واستعوضت ربنا، ولكن ليه الإهمال، أنا كنت مستعوض ربنا بس قولت أروح المدرسة أشوف آخر تفاصيل لابني، واكتشفت الإهمال".

ولفت إلى أنه يوجد مستشفى بجانب المدرسة، ولكنهم لم ينقلوه إليها، معلقًا: "كان تفكيرهم إزاي يمشوا البلوة دي من المدرسة، الطلاب كانوا بيتشالوا ويتحطوا من منظر ابني، والمدرسين واقفين يتفرجوا"، منوهًا بأن الطفل كان سليمًا ولم يعاني من أي شيء، وكان مليئًا بالنشاط.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

4 فساتين وضحكة: ظهور مميز لنجمات "مهرجان القاهرة"

منذ يومين

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

منذ يومين

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

منذ يوم

الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر

الصور

image description

أبرز إطلالات الفنانين والفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

image description

50 صورة لإطلالات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

image description

أسوان تستعد لـ"منتدى السلام والتنمية" ديسمبر المقبل

image description

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

image description

"نقل الإسكندرية" توافق على إنشاء خطوط جديدة

الأكثر قراءة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

سما المصري ترتدي الحجاب في "القاهرة السينمائي" (صور)

البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

مواصفات وأسعار هاتف شاومي الجديد Redmi Note 8 Pro

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

الرئيس نيوز

تركي آل الشيخ: رونالدينيو سيشارك في بطولة "Teq ball" بالسعودية

"حماة الوطن": وعي الشباب خطوة حاسمة لمواجهة حروب الجيل الرابع

سما المصري تظهر بالحجاب فى مهرجان القاهرة السينمائي

باحث سياسي لبناني: ما يقوم به "عون" مخالف للدستور

منوعات

طريقة جديدة لتنظيف السجاد من الشعر

عوامل تساعد على نجاح العلاقة الزوجية

الأشعة المقطعية تزيد خطر سرطان الغدة الدرقية واللوكيميا

موجات دماغية تتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه

كشكول

أول تعليق لـ"التعليم" على وفاة طالب داخل مدرسته بالقليوبية

افتتاح معرض "إيقاع" للطلاب الهواة بفنون جميلة حلوان

"وكيل تعليم دمياط" يفتتح معرض تدوير مخلفات البيئة بفارسكور

نائب الأزهر للدراسات العليا يضع ضوابط الترقيات والبحث العلمى

إسلام سياسي

اكتشاف مقبرة داعشية جديدة في العراق

"فتحية حساني".. أشهر داعشية مغربية لا تزال معتقلة في سوريا

الهروب الكبير.. عناصر داعش تزور جوازات السفر لضرب أوربا

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

صدمة محمود السعدنى الأولى فى مبارك

كيف كانت علاقة "الولد الشقى" بالمسرح؟

رائحة أنيس.. رحلة البحث عن حقيقة بيع تراث «الفيلسوف»

"إنت عازم الجورنال كله".. حكاية مقلب "الولد الشقي" مع "الشناوي"

صفحتنا ع الفيس بوك