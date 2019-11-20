"النفط الليبية" تعتزم زيادة الإنتاج لـ2.1 مليون برميل يوميًا في 2024

قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤسسة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول 2024.



وأضاف صنع الله أن المؤسسة في طريقها للوصول بالإيرادات السنوية إلى أكثر من 20 مليار دولار.



وتحدث أيضا عن خطط لاستعادة الإنتاج في الحقول المتضررة وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2024،وتتكلف تلك الخطط 60 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من الميزانيات الحكومية والباقي من المستثمرين.