أمير كرارة يلتقى أسرة وزملاء الشهيد أحمد منسى استعدادًا لـ«الاختيار»

بدأ الفنان أمير كرارة التحضير لمسلسله الرمضانى الجديد «الاختيار»، الذى يتناول حياة الشهيد أحمد منسى، حيث عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج بيتر ميمى، للوقوف على تفاصيل المسلسل، المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ويعكف المخرج بيتر ميمى على ترشيح أسماء الفنانين المشاركين، فيما بدأت شركة سينرجى، المنتجة للعمل، توقيع العقود مع البعض.

واجتمع «ميمى» بالمهندس حسام شوقى، مدير عام شركة سينرجى، و«كرارة»، لترشيح عدد من الأسماء من نجوم الصف الأول للمشاركة فى العمل الذى يعد الأضخم إنتاجيًا.

وتم الاستقرار على الفنان أحمد العوضى للعب الشخصية الرئيسية الثانية فى العمل وهو الإرهابى هشام عشماوى، فيما سيعتمد المسلسل على عدد كبير من ضيوف الشرف.

ويعاين المخرج أماكن التصوير، التى من المنتظر أن تكون فى ٥ مدن، فضلًا عن دولة أجنبية، وينسق من أجل استخراج تصاريح التصوير.

ومن المقرر أن يخضع «كرارة» لتدريبات بدنية وعسكرية مكثفة داخل إحدى الوحدات بمدرسة الصاعقة على أيدى متدربين متخصصين فى الأعمال القتالية، لتدريبه على حمل السلاح وإطلاق النار. كما سيعقد جلسات خاصة مع زملاء وأسرة «منسى»، للتعرف على التفاصيل الدقيقة لشخصية الشهيد، كما ستجمعه جلسة بزوجة الشهيد، لمعرفة التفاصيل الخاصة بعلاقته بأسرته وأبنائه.

وانتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة الحلقات الـ١٠ الأولى من العمل وسلمها إلى الجهة المنتجة، وتواصل مع أقارب وأصدقاء وزملاء الشهيد لكشف جوانب حياته وتوفير كل المعلومات التى تسهم فى نجاح المسلسل.

ويركز المسلسل على الحياة العسكرية لـ«منسى» وكذلك الجانب الإنسانى الذى يستحوذ على أكثر من نصف أحداث العمل، الذى يلقى الضوء على الجانب الآخر من شخصيته.

كما سيتم التركيز أيضًا على صناعة البطل منذ نشأته وحياته الاجتماعية والتأكيد على أنه قدوة يجب أن يُحتذى بها.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة الذى استشهد فى كمين «مربع البرث» بمدينة رفح المصرية، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

وقرر «كرارة» وقف جميع مشروعاته السينمائية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المسلسل، خاصة أن العمل يحتاج إلى مجهود كبير وتفرغ تام.

