أحمد موسى: "لا يوجد محتجز واحد في السجون بلا تهمة"
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:05 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تراعي الله وتحترم حقوق الإنسان لكل المحتجزين داخل السجون المصرية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن السجون تخضع لإشراف النيابة العامة والنائب العام، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة العامة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة للسجون للاطمئنان على الأوضاع.
وتابع: "لا يوجد محتجز واحد متواجد في السجن بلا تهمة، والحبس الاحتياطي يكون بأوامر من النيابة العامة فقط".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن السجون تخضع لإشراف النيابة العامة والنائب العام، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة العامة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة للسجون للاطمئنان على الأوضاع.
وتابع: "لا يوجد محتجز واحد متواجد في السجن بلا تهمة، والحبس الاحتياطي يكون بأوامر من النيابة العامة فقط".