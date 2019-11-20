أحمد موسى: "لا يوجد محتجز واحد في السجون بلا تهمة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تراعي الله وتحترم حقوق الإنسان لكل المحتجزين داخل السجون المصرية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن السجون تخضع لإشراف النيابة العامة والنائب العام، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة العامة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة للسجون للاطمئنان على الأوضاع.



وتابع: "لا يوجد محتجز واحد متواجد في السجن بلا تهمة، والحبس الاحتياطي يكون بأوامر من النيابة العامة فقط".

