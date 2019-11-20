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أحمد موسى: "لا يوجد محتجز واحد في السجون بلا تهمة"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:05 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تراعي الله وتحترم حقوق الإنسان لكل المحتجزين داخل السجون المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن السجون تخضع لإشراف النيابة العامة والنائب العام، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة العامة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة للسجون للاطمئنان على الأوضاع.

وتابع: "لا يوجد محتجز واحد متواجد في السجن بلا تهمة، والحبس الاحتياطي يكون بأوامر من النيابة العامة فقط".

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