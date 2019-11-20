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عالم

"جانتس" يحمل نتنياهو مسئولية فشل تشكيل حكومة وتدمير إسرائيل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:01 م
بيني جانتس
بيني جانتس
محمد عمر
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قال بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى قيادة تدافع من مصلحة الأمة وليس المصلحة الشخصية لشخص ما، وذلك في اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي فشل هو الآخر في تشكيل الحكومة.

وأوضح جانتس في خطاب تنازله لرئيس الدولة بعد فشله في تشكيل الحكومة خلال المدة الممنوحة له 28 يوما، أن دولة الاحتلال تحتاج إلى "قيادة تمتلك رؤية"، معربًا عن أمله في أن يكون هو الشخص الذي يشكل الحكومة أيضا في نهاية الـ21 يومًا الممنوحة للكنيست (البرلمان) للعثور على مرشح جديد، وإلا يتم الذهاب لانتخابات جديدة، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

واتهم جانتس نتنياهو بـ"قيادة إسرائيل في طريق خطير سيكون له ثمن تاريخي كبير"، محملا إياه مسئولية هذا الأمر.

واعتبر زعيم "أزرق أبيض"، أنه بذل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على "الاحترام والأخلاق والقيم"، لكن الكتلة اليمينية المؤلفة من 55 مقعدًا، بقيادة نتنياهو كانت عقبة في طريقه لاتمام هذه الأمر.

وقال جانتس: "كانت هناك كتلة تهتم لصالح شخص واحد (نتنياهو)، وكانت هذه محاولة لمنع إسرائيل من الحصول على حكومة يقودها من فازوا في الانتخابات ويريدون الحكمة السياسية والاستقرار".

واتهم جانتس كتلة نتنياهو بالتصرف بشكل غير ديموقراطي لمنع الإسرائيليين لأكثر من عام من الحصول على حكومة يقودها الحزب الذي فاز بأغلبية واضحة، مشددا على أنه لا أحد لديه الحق في حرمان الأمة من خيارها وأن يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الشعب.

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