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فن

سما المصري ترتدي الحجاب في "القاهرة السينمائي" (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:32 م
سما المصري
سما المصري
محمد مجدي
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ظهرت الفنانة سما المصري "محجبة" على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 والتي تقام بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم مهرجان القاهررة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

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