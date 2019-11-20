ندوة حول ترشيد المياه لطلاب الشروق بالجيزة

نظمت اﻹدارة المركزية لللتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية لطلبة مدرسة الشروق الثانوية للبنين بإدارة الوراق التعليمية فى محافظة الجيزة حول ترشيد استهلاك المياه، والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية.



كما تناولت الندوة حتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.



وأكدت الندوة ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسؤولة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول لتلبية متطلبات التنمية.