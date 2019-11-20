حريق محدود في مبنى تحت الإنشاء بجامعة المنصورة

قال الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، إن هناك حريق محدود شب في مبنى تحت الإنشاء لم تنتهى الشركة المنفذة منه، بجوار المبنى الخلفي، بسبب عقب سيجارة.



وأكد عميد كلية الآداب أنه تم السيطرة على الحريق بعد ١٠ دقائق فقط من اندلاعه، ولم ينتج عنه أي خسائر مادية أو بشرية.