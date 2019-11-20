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محافظات

جامعة سوهاج تعقد اللقاء السنوي لممثلي وسائل الإعلام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:58 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة
محمود عبد العال
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استضافت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، اللقاء السنوي لممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة، بقاعة كبار الزوار بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة، بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفي عبد الخالق، و30 صحفيا وإعلاميا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اللقاء بدأ بجولة تفقدية شملت مزرعة كلية الزراعة بالجامعة الجديدة حيث تم متابعة العمل في مزرعة الإنتاج الحيواني، ومشروع الصوب الزراعية ومزرعة الخضر والفاكهة.

وأضاف "عزيز"، أن الجولة شملت المرور علي مباني الكليات بالحرم الجديد، ومتابعة الطفرة الانشائية من مباني الكليات الجديدة والمدرجات المركزية، بالإضافة إلى المدن الجامعية.

وأوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، أن اللقاء اختتم باجتماع مع 30 صحفيا وإعلاميا تناول العديد من المحاور، منها مناقشة ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك الخطة الاستراتيجية لما سوف يتم تنفيذه، إلى جانب مناقشة بعض القضايا بجانبيها الإيجابية والسلبية، وأخيرا تم فتح باب الحوار والمناقشة من قبل الصحفيين، والإعلاميين.

وأوضح عبد الحافظ، أن ما تم مناقشته يخص كيفية تنمية الموارد الذاتية للجامعة، الدور المجتمعي للجامعة، محور البحث العلمي، البرامج التدريبية التي توفرها الجامعة لتأهيل طلابها لسوق العمل، المبادرات الرئاسية ودور الجامعة فيها مثل صنايعية مصر، حياة كريمة، القضاء على قوائم الانتظار، التصنيف العالمي للجامعة، الكليات التي سيتم افتتاحها قريبا، بالإضافة إلى دور الجامعة في تنمية المناطق الصناعية، وكيفية إعلاء الدور الذي تقوم به المستشفى الجامعي

شمل اللقاء تنفيذ معرضا للصور، وفيلمين تسجيليين عن الجامعة من إنتاج المركز الإعلامي، وأخيرا تم تكريم 30 من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالمحافظة، بالإضافة إلى تكريم فريقي المركز الإعلامي والعلاقات العامة بالجامعة.

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