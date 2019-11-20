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توك شو

إنجي علي عن إطلالتها: "بلاش تفضحونا" (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:57 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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شاركت الإعلامية إنجي علي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدوري في دورته الـ 41، والمهداه لروح الناقد يوسف شريف خيرالله.

وأطلت إنجي علي خلال الحفل على السجادة الحمراء بفستان أسود، مفتوح من ناحية الصدر وبفتحة طويلة ممتدة لأعلى الساق، وقالت خلال التقاطها صور تذكارية أمام الصحفيين: "هتفضحونا بقى وتجيبوا حاجات والنبي خلوا بالكم علينا كلنا مصريين في بعض".

وشارك في الحفل عدد كبير من النجوم منهم يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومادلين طبر، ورجاء الجداوي، وهند صبري، وهبة مجدي، وعدد كبير من النجوم.

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