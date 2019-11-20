حملات مكثفة لضبط الباعة الجائلين بالمترو

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات مكثفة على المرفق؛ لضبط الباعة الجائلين داخل المترو، والتأكد من عدم تواجدهم.



أضاف عبدالهادي، لـ«الدستور»، أن الحملات المكثفة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، من أجل تطهير المترو من الباعة الجائلين الذين يتسببون في إزعاج المواطنين.



وناشد متحدث المترو، المواطنين بضرورة عدم التجاوب مع الباعة الجائلين وتقليل التعامل معهم؛ منعًا لتواجدهم داخل المرفق.