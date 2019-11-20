الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات مكثفة لضبط الباعة الجائلين بالمترو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:57 م
جريدة الدستور
علا غزال
طباعة
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات مكثفة على المرفق؛ لضبط الباعة الجائلين داخل المترو، والتأكد من عدم تواجدهم.

أضاف عبدالهادي، لـ«الدستور»، أن الحملات المكثفة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، من أجل تطهير المترو من الباعة الجائلين الذين يتسببون في إزعاج المواطنين.

وناشد متحدث المترو، المواطنين بضرورة عدم التجاوب مع الباعة الجائلين وتقليل التعامل معهم؛ منعًا لتواجدهم داخل المرفق.

موضوعات متعلقة

منذ 35 دقيقة

حريق محدود في مبنى تحت الإنشاء بجامعة المنصورة

منذ حوالي 3 ساعات

سامح عاشور عن "فيديو البحقيري": يستوجب العقاب جنائيًا ونقابيًا

منذ حوالي 10 ساعات

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

"تذكرتي": لن يسمح بحضور نهائي إفريقيا للشباب دون بطاقة المشجع والتذكرة

الصور

image description

أسوان تستعد لـ"منتدى السلام والتنمية" ديسمبر المقبل

image description

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

image description

"نقل الإسكندرية" توافق على إنشاء خطوط جديدة

image description

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل لجنة "التعليم العالي"

image description

وكيل وزارة التموين يتفقد اللمسات النهائية لمركز خدمات العجمي

الأكثر قراءة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

والد طفل"الهبوط الحاد": إدارة المدرسة تركته يموت ولم تتحرك لإسعافه

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

مواصفات وأسعار هاتف شاومي الجديد Redmi Note 8 Pro

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

5 مأكولات للحفاظ على نضارة البشرة

الرئيس نيوز

"البيئة" تكشف أسباب نفوق "حوت سوق العبور"

إخلاء سبيل متهمي "التنمر" ضد التلميذ السوداني بكفالة 2000 جنيه

سياسي لبناني: فريق "عون" يرهن مكتسباته السياسية بمصير البلاد

"القومي للطفولة" يحتفل بمرور ٣٠ عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

منوعات

حقيقة العلاقة بين الإجهاض ومحاولة الانتحار

احذر.. ممارسة الرياضة في الأماكن الملوثة

دراسة: التمارين الرياضية الطويلة خطر على القلب

اكتشاف رسومات صخرية عمرها 2600 سنة شمال غربي الصين

كشكول

تكليف "عبد الجليل" بتسيير أعمال قسم الفارماكولوجيا الطبية بطنطا

فريق Xproject الطلابي يستعد لاطلاق أولى فعاليته بجامعة القاهرة

مدرب المركز الثقافى البريطانى يزور معاهد البحر الأحمر الأزهرية

"دسوقي" يفتتح مخيم اليوم الواحد لعشائر الجوالة بجامعة كفر الشيخ

إسلام سياسي

اكتشاف مقبرة داعشية جديدة في العراق

"فتحية حساني".. أشهر داعشية مغربية لا تزال معتقلة في سوريا

الهروب الكبير.. عناصر داعش تزور جوازات السفر لضرب أوربا

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

مسعود شومان: "كشيك" أول من نشر لي قصيدة منذ 32 عامًا

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر شعر العامية المصرية (صور)

إيمان مصطفى و"فيظى" مع ريسيتال البيانو بالمانسترلى غدًا

السبت.. تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بقصر السينما

صفحتنا ع الفيس بوك